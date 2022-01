Fausto Leali, due dei quattro figli da Claudia Cocomello: la terza moglie è la sua ex vocalist Germana Schena

16 gennaio 2022 a

Fausto Leali è uno dei cantanti più amati dal pubblico, autore e interprete di capolavori come A Chi, Mi manchi, Io amo, Ti lascerò e tantissimi altri brani che hanno segnato intere generazioni. Ha partecipato nel 2020 al Grande Fratello Vip 5, che però lo ha visto protagonista di infelici uscite su Mussolini, Hitler e censurabili argomentazioni sulla razza. “Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”, ha dichiarato la moglie di Leali al settimanale Chi dopo la squalifica rimediata dal cantante.

“Questo reality, secondo me, gli ha creato un disagio reale, lui è entrato con la convinzione di divertirsi, di stare con i giovani - ha dichiarato Germana Schena, terza moglie del musicista -. Lui pensava di viverlo in maniera diversa, invece è duro questo reality, non è una cosa semplice. Restare chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. Lui è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso”.

Per quanto riguarda appunto la vita privata, Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali, di trent’anni più giovane. I due si sono sposati nel 2014, ma si conoscevano da 20 anni (è stata sua vocalist). Prima di lei, il cantante dal 1968 al 1983 è stato legato alla collega Milena Cantù, da cui ha avuto due figlie, Deborah e Samantha. Successivamente Leali è convolato a nozze con Claudia Cocomello, dalla quale ha avuto altri due figli, Lucrezia e Francesco Faustino. Fausto Leali è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata in onda il 16 gennaio e nello spazio dedicato a Sanremo.

