Serena Rossi, il figlio Diego con Davide Devenuto: la battuta di lui sui napoletani al primo loro incontro

Serena Rossi è un'attrice italiana, protagonista in molte fiction di successo, da Mina Settembre e quella che invece ha segnato la svolta nella sua carriera, vale a dire quella sulla vita di Mia Martini. E' stata madrina dell'ultima Mostra del Cinema a Venezia. "Mi hanno scelto perché secondo Alberto Barbera sono la persona con il temperamento e il sorriso giusto in questo anno di rinascita, malgrado le difficoltà", ha spiegato la stessa Serena. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto il figlio Diego con il compagno Davide Devenuto, pure lui attore. In una recente intervista a Vanity Fair, Serena Rossi si è raccontata a 360 gradi: "Il mio fidanzato dice che la cosa in cui sono più brava è rompere le scatole - ha sottolineato -. Il mio peggior difetto? Sono permalosa. Mi offendo spesso. Con Davide e mia sorella Ilaria, che sono troppo sinceri con me anche se alla fine li ascolto".

Serena Rossi, l'amore per Davide Devenuto e il figlio Diego: ma non c'è aria di matrimonio

Con Devenuto si sono conosciuti quasi vent’anni fa, nel 2003, quando lei è entrata nella soap Un posto al sole, nei panni del personaggio di Carmen. Lui nella fiction era Andrea Pergolesi, ruolo che ha mantenuto per 16 anni. Il sentimento è nato quindi nei corridoi della Rai di Napoli, anche se al primo incontro i due non si sopportavano. Lui, romano, si fa sfuggire una battuta sui napoletani che lei (permalosa, appunto) non apprezza. Presto però è scattato qualcosa, anche se la differenza di età, Davide è più grande di 13 anni, ha frenato inizialmente un po’ l’attrice classe 1985.

Serena Rossi, con Davide Devenuto il figlio Diego: "Ma all'inizio non ci sopportavamo"

Per il matrimonio però l'attrice deve ancora attendere: "Per ora le nozze non sono previste e ho anche smesso di chiedermi se e quando avverranno. Ma non mi lamento, io e Davide siamo felici così ed abbiamo uno splendido figlio", ha rivelato qualche tempo fa. L'attrice ha poi spiegato che la sua carriera non le consentirebbe di avere il tempo di organizzare l'evento: "In fondo avrei poco tempo per il matrimonio, perché per i prossimi mesi sono molto impegnata", ha dichiarato. Serena Rossi interverrà a Domenica In nella puntata del 16 gennaio per presentare la nuova fiction di Rai1 La Sposa in onda da domenica 16 in prima serata per la regia di Giacomo Campiotti.

Serena Rossi, dal figlio Diego con Davide Devenuto: "Una follia per amore? Un viaggio a New York"

