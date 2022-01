Federica Cappelletti, dall'amore con l'indimenticabile Paolo Rossi le figlie Maria Vittoria e Sofia

16 gennaio 2022 a

Federica Cappelletti è una giornalista italiana, nota al grande pubblico soprattutto per essere la vedova di Paolo Rossi, l'indimenticabile Pablito di Spagna 82 e non solo. Nata a Perugia il 10 giugno del 1972, la giornalista può vantare due lauree: una in Lettere Moderne conseguita presso l’Università di Perugia, la seconda invece in Scienze della Comunicazione a Roma. La Cappelletti avrebbe intrapreso un nuovo percorso accademico, decidendo di laurearsi in Psicologia. Collabora con La Nazione e con Salutepiù24.

Federica Cappelletti è stata la seconda moglie di Paolo Rossi. I due si sono conosciuti nel 1988 e si sono quindi sposati nel 2010. Dalla loro unione sono nate due figlie: Maria Vittoria e Sofia. Parlando della loro storia lei ha detto in una vecchia intervista: “Per me Paolo non è il calciatore, il personaggio, ma l’uomo che mi fa trovare i bigliettini disseminati per casa e scrive lettere d’amore. Un giorno mi ha detto: 'Io nella vita ho avuto tantissimo, adesso lo voglio dare a te'”, ha dichiarato. Con il marito ha fondato la Paolo Rossi Academy, con l’obiettivo di individuare talenti senza trascurare l’impegno scolastico.

Paolo Rossi ha avuto anche un altro figlio, il primogenito Alessandro, dalla prima moglie, Simonetta Rizzato, l'amore avuto durante i Mondiali vinti dall'Italia nel 1982 in Spagna.

Quando è morto Paolo Rossi, nel dicembre del 2020, Federica Cappelletti lo ha ricordato sui social: "Se n’è andato tra le mie braccia. Ha lottato fino all’ultimo, non voleva andarsene. Non ci sarà mai nessuno come te, unico, speciale, dopo te il niente assoluto”, ha scritto. Federica Cappelletti, moglie del campione della Nazionale interverrà a Domenica In per presentare il libro Per sempre noi due che raccoglie alcune loro bellissime lettere d’amore. La giornalista è tra gli ospiti di Mara Venier nella puntata di domenica 16 gennaio.

