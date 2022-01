Licia Colò, il marito Alessandro e la figlia Liala. Prima due relazioni importanti e la malattia

15 gennaio 2022 a

a

a

Licia Colò è il volto di Eden la trasmissione in onda il sabato sera su La7. Negli ultimi anni si è specializzata in attività di divulgazione scientifica ed è nota al grande pubblico come presentatrice di programmi che parlano di viaggi e animali. Non solo conduttrice, la veronese - 59 anni - è anche autrice televisiva, scrittrice e blogger. Prima di Eden per diversi anni ha condotto il programma Alle falde del Kilimangiaro.

Eden, Licia Colò su La7 alla scoperta di Gozo e Comacchio

La carriera dell'affascinante conduttrice è iniziata nel 1982 con Paolo Bonolis: insieme presentarono per alcune stagioni Bim Bum Bam su Italia1, programma d'intrattenimento per bambini. Divenne poi annunciatrice Mediaset e affiancò Maurizio Costanzo nella conduzione di Buona Domenica. Per sei anni conduce L'arca di Noè poi nel 1996 passa in Rai. Conduce Geo&Geo, King Kong - Un pianeta da salvare, Il pianeta delle meraviglie, Timbuctù e Alle falde del Kilimangiaro per sedici stagioni. Dalla popolare trasmissione sono nati anche due libri (Sognando il Kilimangiaro, 15 itinerari attorno al mondo e Il giro del mondo in 80 Paesi). Ha un sito internet personale intitolato Animali e ambiente, dal 2019 è passata a La7.

Paolo Bonolis, due matrimoni e cinque figli: Martina l'ha reso nonno di Theodore

Licia Colò è sposata con Alessandro Antonino, un pittore napoletano. La coppia ha avuto una figlia - nel 2005 - di nome Liala. In precedenza la divulgatrice veronese, per tanti anni iscritta all'Ordine dei giornalisti, ha avuto una relazione con il tennista Nicola Pietrangeli e poi con Carlo Brotto cameraman di Mediaset. Diversi anni fa Colò rischiò di morire dissanguata per colpa di una cisti ovarica scoppiata senza alcun preavviso: la corsa in ospedale e l'operazione d'urgenza le salvarono la vita.

Il grande amore per Alessandro ha cambiato la vita di Licia Colò

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.