Can Yaman, dopo la Leotta il presunto flirt con Francesca Chillemi: ora l'amore con Maria Giovanna Adamo

Can Yaman è uno degli attori del momento, tra i più amati dal pubblico. Nato l’8 novembre del 1989 a Istanbul, ha frequentato il Liceo Italiano di Istanbul dove si era distinto come uno degli studenti più promettenti, poi si è trasferito negli Stati Uniti grazie a un programma di scambio tra studenti. Nel 2012 si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete ed ha iniziato subito a lavorare come avvocato.

Conosce e parla correttamente quattro lingue: turco, inglese, italiano, tedesco e sta attualmente studiando la lingua spagnola. Il suo nome in turco significa Spirito, Vita, Anima o Cuore. La carriera da avvocato non fa per lui così ha iniziato nel 2014 quella da attore in Turchia, grazie alla partecipazione a diverse serie tv. Il successo internazionale è arrivato con l’interpretazione di Ferit Aslan in Bitter Sweet e di Can Divit in Erkenci Kus, dove sfoggiava un fisico super palestrato e capelli lunghi. Per quanto riguarda la vita privata, l'attuale fidanzata sarebbe Maria Giovanna Adamo e sarebbe originaria di Crotone. Una ex modella che non fa parte del mondo dello spettacolo. A pubblicare la notizia sul presunto flirt è stato il settimanale Chi.

Can Yaman si è fatto conoscere ancora di più al pubblico italiano grazie alla relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta, amata dagli italiani non solo per le sue doti da conduttrice. Il 5 Febbraio 2021 Can Yaman aveva postato su Instagram una foto in compagnia di Diletta di fatto ufficializzando la loro relazione. Il loro amore è però finito nell'estate 2021, dopo un viaggio insieme in Turchia. Su di lui c'è stato pure il gossip con Francesca Chillemi, sua partner in Viola come il mare, ma il presunto flirt non è mai stato confermato. Can Yaman è tra gli ospiti di C'è posta per te, in onda su Canale5 sabato 15 gennaio.

