Eden, stasera in tv 15 gennaio su La7 Licia Colò alla scoperta di Gozo e Comacchio

Stasera in tv - sabato 15 gennaio 2022 - torna l'appuntamento con Eden (dalle ore 21,15), la trasmissione condotta su La7 da Licia Colò che si occupa di far conoscere le bellezze naturali del nostro pianeta. Dai borghi più belli d’Italia alle bellezze del Mediterraneo, fino agli spettacoli mozzafiato dell’Africa e dell’America Latina: Eden accompagna i telespettatori in un viaggio che vuole indagare anche i rischi e i pericoli che questi luoghi stanno correndo a causa del cambiamento climatico.

Nella puntata di oggi Licia Colò visiterà l’isola di Gozo, un lembo di terra di soli 67 chilometri quadrati che appartiene all’arcipelago dello Stato di Malta. Nel corso degli ultimi anni questo piccolo isolotto è divenuto una meta turistica privilegiata per i cittadini provenienti da ogni angolo del globo. Questo ha causato un incremento notevole dell’inquinamento atmosferico, con anche diversi casi di deturpazione ambientale: il governo maltese sta cercando nuove soluzioni per contrastare questo sgradevole fenomeno.

Nella seconda parte della serata la conduttrice prenderà per mano i suoi fan portandoli in Emilia Romagna e più precisamente nel comune di Comacchio (in provincia di Ferrara). Nota come “la piccola Venezia”, la cittadina romagnola è considerata a tutti gli effetti la capitale del Parco del Delta Po: qui infatti il fiume più lungo d’Italia sfocia nel Mar Adriatico, creando paesaggi davvero incantevoli.

