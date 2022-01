Stasera in tv 15 gennaio, su Canale5 torna C'è posta per te: Can Yaman tra gli ospiti di Maria De Filippi

15 gennaio 2022 a

Seconda puntata di C'è posta per te, su Canale5, il programma di Maria De Filippi in onda ogni sabato. Nell'appuntamento di sabato 15 gennaio 2022 tra gli ospiti ci sarà un attore molto popolare come Can Yaman, che presto arriverà su Canale5 con una serie tutta italiana in prima serata. Per quanto concerne gli altri ospiti sono i protagonisti di Tu Si Que Vales, vale a dire Gerry Scotti, Teo Mammuccari, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.

L’attore turco, oramai diventato un sex symbol, è pronto a fare una bellissima sorpresa al destinatario della lettera. Intanto prosegue il suo successo: dopo la soap Love is in the Air e la partecipazione a Che Dio ci aiuti, l’attore vestirà i panni di Sandokan nel reboot annunciato e sarà il protagonista della serie Viola come il mare in onda su Mediaset, insieme a Francesca Chillemi.

Il quartetto di Tu Si Que Vales sarà protagonista di un’emozionante sorpresa che si preannuncia da non perdere. Il successo di C’è posta per te è inarrestabile. Le storie, raccontate da Maria De Filippi, si confermano il cuore pulsante di un programma che, cambiano i tempi e le mode, ma non stanca mai. A dimostrarlo sono gli ascolti, ma anche l’affetto del pubblico. Appuntamento su Canale5 dalle 21,40 con C'è posta per te.

