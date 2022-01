Andrea Iannone, "con Giulia De Lellis avevo la testa altrove". Tutte le relazioni del pilota

15 gennaio 2022 a

Andrea Iannone, motociclista che sta scontando una squalifica per doping, oggi 15 gennaio 2022 è ospite di Verissimo il salotto televisivo di Canale5 con Silvia Toffanin alla conduzione. Iannone è stato tra i protagonisti della recente edizione di Ballando con le Stelle facendo coppia con Lucrezia Lando. Durante l'esperienza nel talent di Milly Carlucci ha avuto Iannone - oltre a movimentare il gossip che ha paventato un possibile flirt proprio con Lando, ha avuto qualche piccolo problema di salute: "Ho avuto problemi gastrici per l’uso eccessivo di antinfiammatori per il dolore alla spalla" ha spiegato nel corso delle puntate dello show di Rai1.

Iannone e Lando hanno fatto discutere i giurati proprio sul presunto flirt tra allievo e insegnante, dato che l’alchimia tra i due è apparsa sempre evidente. C’è chi sarebbe stato pronto a scommettere su un loro avvicinamento. D'altronde Iannone è uno che le belle donne non se l'è mai fatte mancare.

Tra le ultime voci di flirt del pilota (spesso anche smentiti), ci sono Cristina Buccino, Soleil Sorge, che però ha appunto smentito le voci sulla loro relazione, e Natasha Tozzi, figlia del cantante Umberto. Per Chi l'ultima relazione sarebbe stata invece quella con Carmen Victoria Rodriguez, modella venezuelana. Di sicuro Iannone ha avuto due relazioni molto importanti: con Belen Rodriguez e poi Giulia De Lellis. Storie che hanno fatto scrivere pagine di gossip alle riviste di settore. "Con Giulia avevo la testa altrove, mi ha vissuto nel momento della catastrofe. Ma sono rimasto in buonissimi rapporti e ci sentiamo spesso" ha dichiarato facendo riferimento al momento della squalifica. "Con Belen ho sempre avuto un ottimo dialogo, penso di aver portato del bene nella sua vita" ha dichiarato Iannone proprio a Verissimo.

