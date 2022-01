Clizia Incorvaia, l'amore con Paolo Ciavarro e ora un figlio: con l'ex Sarcina la primogenita Nina

15 gennaio 2022 a

Clizia Incorvaia è una modella e influencer italiana, ma anche un noto personaggio televisivo e del mondo del gossip. Nata a Pordenone, ma siciliana di adozione, sotto il segno della Bilancia, il 10 ottobre 1986, si è laureata in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano. La prima partecipazione in tv a Pechino Express, datata 2016. Nel reality è stata in coppia con Francesco Sarcina, frontman delle Vibrazioni nonché suo marito (la loro formazione si chiamava I Coniugi).

Sempre parlando di tv, ha preso parte anche a diversi programmi come Markette e Chiambretti Night, ma ha anche debuttato sul grande schermo, nel 2014, nel film di Simone Cusumano Flashback. Nel 2020, poi, una grande svolta mediatica e di vita, visto come è andata a finire: Clizia viene selezionata come concorrente del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini. Il reality lo ha chiuso però con la squalifica: “Sei un Buscetta”, aveva detto ad Andrea Denver. Per quanto riguarda la vita privata, Clizia Incorvaia ha sposato il cantante Francesco Sarcina nel 2015, anno di nascita della loro figlia Nina. Si sono conosciuti nel 2011, quando lei era già fidanzata, e il matrimonio è arrivato dopo un anno di convivenza. Il loro amore sarebbe giunto al capolinea nel 2018, poi un ritorno di fiamma nel febbraio 2019 e infine l’addio. La modella avrebbe confessato al marito di averlo tradito con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze dell’artista.

In seguito, nelle interviste rilasciate, Clizia ha chiarito che tra lei e Scamarcio ci sia stato solo un bacio, ma quando lei e il marito erano in pausa. Non solo, perché ha accusato Sarcina di averla tradita. Successivamente ha intrapreso una storia d'amore con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, entrambi attori famosissimi negli anni Ottanta.

I due, nel 2021, hanno annunciato anche l'arrivo di un figlio, che sarà un maschietto. Non sono mancati per Clizia i momenti difficili durante la gravidanza. Nel dicembre del 2021 ha fatto sapere attraverso i social della positività al Covid di Nina, la figlia avuta da Sarcina. Poco dopo è giunta la notizia della positività della stessa Incorvaia, ma ad inizio gennaio finalmente è arrivata la negatività del tampone, per la gioia e la serenità di tutta la famiglia. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 15 gennaio.

