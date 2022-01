Susanna Galeazzi, dal celebre padre Giampiero alla figlia Greta con il compagno Mattia Mirabella

15 gennaio 2022 a

Susanna Galeazzi è una giornalista italiana, attualmente al Tg5, dove è una delle anchorwoman più note. Ha collaborato con varie reti televisive e testate giornalistiche, da Kataweb fino a L’Espresso, da SkyTG24 fino appunto al Tg5. Nata il 14 marzo 1978 sotto al segno dei Pesci, è una giornalista professionista dal 2006 ed è figlia d'arte, del mitico Giampiero Galeazzi, morto lo scorso novembre.

Giampiero Galeazzi, con la moglie Laura i figli Susanna e Gianluca entrambi giornalisti

Ha capito di voler intraprendere questa carriera quando frequentava il Liceo Classico, e ha ammesso di aver sempre amato la scrittura. Ha iniziato la carriera collaborando dapprima con Kataweb e in seguito con L'Espresso.

Nel 2006, poi, ha iniziato a lavorare presso la redazione di Verissimo. Il successo televisivo è arrivato però con SkyTg24 dove, come il padre Giampiero Galeazzi, lavorava come giornalista sportiva e in particolare come inviata speciale agli Internazionali di tennis a Roma. Da qualche anno è al Tg5, dove si occupa di cronaca e musica. Per quanto riguarda la vita privata, il suo compagno è Mattia Mirabella, biotecnologo, e i due stanno insieme dal 2012. Dalla loro unione, il 9 maggio 2017 è nata la figlia, Greta. I due non si sono sposati perché, come affermato dalla stessa Susanna Galeazzi in una vecchia intervista a Novella 2000: "Siamo ugualmente una famiglia".

In un’intervista del 2021 aveva parlato del padre Giampiero e della sua malattia, sottolineandone le capacità da campione e lottatore, per nulla disposto ad arrendersi. Anche se il periodo del Covid aveva reso ancora più difficile la vita per l’indimenticabile voce del canottaggio e non solo. Susanna Galeazzi è tra gli ospiti, con Roberta Floris e Simona Branchetti, della puntata di Verissimo di sabato 15 gennaio, che celebra i 30 anni del Tg5 diretto da Clemente J. Mimun.

