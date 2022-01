Linea Verde Life, oggi sabato 15 gennaio su Rai1 Daniela Ferolla e Marcello Masi raccontano tutto su Empoli

15 gennaio 2022 a

Torna l'appuntamento con Linea Verde Life, il programma in onda su Rai1 al sabato mattina. Nella puntata del 15 gennaio dalle 12.30, la trasmissione racconterà con Marcello Masi e Daniela Ferolla la città di Empoli e i suoi dintorni. La Riserva di Montefalcone, a pochi chilometri dalla città, offre lo spunto per parlare del valore dei boschi, la cui superficie in Italia è in costante aumento.

E ancora, il lavoro dei Carabinieri del nucleo biodiversità e l'attività dell'Università di Firenze, rivelano quanti benefici, anche economici, si possono avere da una corretta manutenzione di questo habitat. Ma il distretto industriale di Empoli è anche innovazione e sostenibilità. Nella valle che dal 1300 è famosa nel mondo per il commercio delle pelli, Daniela Ferolla concentra il focus su un'azienda che ha inventato un metodo di lavorazione al 100% sostenibile.

Per quanto riguarda Marcello Masi, andrà a seguire il tracciato di una bottiglia di vetro per raccontare il suo riutilizzo, in un'azienda che ricicla il 70% di tutto il vetro della Toscana. E poi il buon cibo. Dal tartufo di San Miniato, al famoso carciofo di Empoli, fino alle rivisitazioni della tipica cucina povera toscana. Immancabile la ricetta di Federica De Denaro. Appuntamento con Linea Verde Life su Rai1 dalle 12,30.

