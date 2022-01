The Voice Senior, Fabrizio Pausini eliminato a sorpresa: in finale Piero Cotto e Beatrice Pasquali | Video

14 gennaio 2022 a

Era uno dei personaggi più attesi di The Voice Senior. Ma la sua corsa si è fermata in semifinale. Stiamo parlando di Fabrizio Pausini, padre di Laura, che non è riuscito a superare l'ultimo ostacolo prima di approdare alla finalissima dello show di Rai1 condotto da Antonella Clerici.

Il suo coach, Gigi D'Alessio, ha preferito la "novità", la coppia (anche nella vita) composta da Piero Cotto e Beatrice Pasquali.

Non ha convinto fino in fondo quindi per Pausini l'interpretazione della struggente La Boheme di Charles Aznavour, uno dei cavalli di battaglia del "padre d'arte".

Una piccola delusione per il musicista di Solarolo, che è stato raggiunto sul palco pure dalla moglie Gianna Ballardini, alla quale ha dedicato il celebre brano She, accompagnato al pianoforte da Gigi D'Alessio.

Un pezzo portato al successo e rifatto recentemente anche dalla figlia Laura. Insomma, tutto sembrava apparecchiato per la conquista della finale da parte di Fabrizio Pausini, ma Piero Cotto e Beatrice Pasquali hanno fatto breccia maggiormente nel cuore di D'Alessio. L'appuntamento con la finale è per venerdì prossimo, 21 gennaio, sempre su Rai1.

