Delia Duran, chi è la moglie di Alex Belli: modella e attrice, le botte dell'ex marito e la bisessualità

Delia Duran da oggi è anche una concorrente del Grande Fratello Vip 6, il reality in onda su Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Di fatto è stata una protagonista parallela a quanto succedeva dentro la casa più spiata d'Italia essendo la moglie di Alex Belli lui sì concorrente sino a poche settimane fa. Ora è lei - attrice e modella di origine venezuelana di 33 anni - a entrare nel GF Vip in maniera ufficiale. E chissà come continuerà la storia che ha visto Alex Belli flirtare nella casa con Soleil Sorge, lei entrare e dare fiducia al marito per poi cercare di farlo ingelosire fuori e abbandonare la casa. Poi perdonarlo, quindi di nuovi litigarci. Ora l'ingresso nella casa. Chissà.

Grande Fratello Vip, nuovo concorrente: entra Delia Duran

All'anagrafe Nusat Del Valle Duran Perez, nata a Mérida, sin dalla tenera età è una grande appassionata di recitazione e da bambina ha iniziato a fare l’attrice per diverse telenovelas. L’esperienza italiana le ha permesso di consacrare il suo successo come fotomodella, sino alla grande avventura televisiva nella serie Il bello delle donne (dove ha interpretato il ruolo di Elena). Ha recitato anche ne L’onore e il rispetto Ultimo capitolo, vestendo i panni di Michela. Per quanto riguarda la vita privata, Delia Duran ha alle spalle un matrimonio finito. La modella ha accusato l’ex marito di averla picchiata e derubata in una vecchia intervista a Domenica Live. Attualmente è legata appunto ad Alex Belli, con un rito celebrato nel 2021 a giugno a Como, dove la loro storia è iniziata. Ora però la crisi.

Recentemente la stessa Delia ha rivelato da Barbara D'Urso di essere bisessuale.Chissà cosa penserà Alex Belli dell'ingresso della moglie dentro la casa e quale sarà la reazione di Soleil Sorge, sua "rivale" nel GF Vip. Sono attesi fuochi pirotecnici.

