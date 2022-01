L'Eredità, Francesca prima volta campionessa: ma alla Ghigliottina non rivela l'Intelligenza

14 gennaio 2022 a

Duello senza esclusione di colpi a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. A sfidarsi al Triello nella puntata di venerdì 14 gennaio la veterana Sara, contro Francesca e Andrea.

A imporsi è stata Francesca, che ha beffato i rivali su una domanda relativa alla Lettiera come tappeto di foglie durante le passeggiate nella natura. La neocampionessa si è così presentata alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Un bottino che si è ridotto a 105.000 euro dopo le parole Prova, Pratica, Brillare, Divina e Segno. Un percorso pressoché netto, che ha dato fiducia a Francesca, al debutto nel quiz di Rai1.

La campionessa ha optato per la soluzione Luce. A questo punto Flavio Insinna ha lasciato un po' di suspense prima di rivelare la risposta esatta della Ghigliottina, che in realtà era Intelligenza. Francesca così non è riuscita a piazzare il colpaccio, che le avrebbe portato un premio importante da 105.000 euro. La giovane concorrente proverà a confermarsi già nella puntata di domani, sabato 15 gennaio. Insieme a lei anche Andrea e la veterana Sara, suoi rivali al Triello. Appuntamento con L'Eredità su Rai1, sempre dalle 18,45.

