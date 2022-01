Loredana Bertè, dalla storia con Panatta al matrimonio finito con Roberto Berger per inadempienze coniugali

14 gennaio 2022 a

a

a

Loredana Bertè è una delle cantanti più amate dal pubblico. I suoi brani hanno segnato intere generazioni e fatto la storia della musica italiana. Da Sei Bellissima a Non sono una signora, da E la luna bussò a Dedicato e tantissime altre. Nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950 (Vergine) tre anni dopo sua sorella Domenica (Mia Martini), è la terza di quattro figlie femmine. La sua infanzia è stata molto dura, come la stessa Loredana ha dichiarato dopo la morte di sua sorella Mia nel 1995: una madre il più delle volte assente e un padre violento avevano reso i primi anni della sua vita un inferno. Fu proprio Giuseppe Radames Bertè (scomparso nel 2017) una delle principali cause della sua giovinezza dura e difficoltosa.

Loredana Bertè, dall'incontro hot in aereo con Battiato al look da donna incinta poi copiato da Lady Gaga

Pare inoltre che il padre si volesse opporre alla carriera di Mimì, e che volesse spingere la figlia verso la musica classica. Successivamente la Bertè si è trasferita a Roma, entrando a far parte del corpo di ballo del mitico Piper Club e qui ha conosciuto Renato Zero. Tra Loredana Bertè e Renato Zero è iniziata così un’amicizia decennale. Il suo primo successo discografico, dopo i tanti lavori come ballerina e supporter canora di Mia Martini, è datato 1975 (l’anno prima è uscito il suo primo disco, Streaking): Sei bellissima ha esaltato le sue doti canore portandola subito nell’olimpo della musica italiana.

Loredana Bertè, la violenza sessuale e la relazione complicata con Bjorg

Per quanto riguarda la vita privata, nei primi anni Settanta è stata con il tennista Adriano Panatta, ma ha avuto dei flirt anche con Red Canzian e Mario Lavezzi. Nel 1983 ha sposato Roberto Berger, figlio dell’imprenditore miliardario del caffè Hag, ma il matrimonio è terminato solo 4 anni più tardi e la cantante ha dichiarato tempo dopo che il motivo sarebbero state le inadempienze coniugali del marito nei suoi confronti. Nel settembre del 1989 ha sposato il famoso tennista svedese Björn Borg. A presentarglielo fu proprio il suo ex Panatta. Una relazione, la loro, molto tormentata, tant’è che nello stesso anno, prima del matrimonio, lui tentò il suicidio, salvandosi solo grazie all’intervento della cantante. Il matrimonio è però terminato soltanto pochi anni più tardi. Loredana Bertè è tra i coach di The Voice Senior ed è una delle protagoniste della semifinale in onda su Rai1 venerdì 14 gennaio dalle 21,25.

Red Canzian, quante donne: da Patty Pravo a Serena Grandi. La figlia Chiara da Delia Gualtiero

La cantante lo ha lasciato nel 1992, in seguito ad un periodo di forte stress.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.