Lanfranco Carnacina, chi è l'ex autista di Pino Daniele: da giovane due volte a Sanremo

Lanfranco Carnacina è uno dei protagonisti - stasera venerdì 14 gennaio 2022 - della semifinale di The Voice, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici.

Cantautore, due Festival di Sanremo fra i Giovani alle spalle (nel 1985 con “A goccia a goccia” e nel 1986 con “E camminiamo“) e poi capace di ricominciare dal basso, come runner e come autista dei big canori (su tutti Pino Daniele). Romano, 61 anni, si è esibito al piano su “Knockin’on heaven’s door” dei Gun’s n Roses, facendo girare i tre giudici rimasti e scegliendo Loredana Bertè. E' riuscito a entrare tra i sei semifinalisti della sua squadra e adesso punta forte a un posto nella finalissima.

Fra i nomi con illustre passato avanza nel team Orietta Berti l’ex componente de Le Figlie del Vento (Sanremo 1973) Rosa Giannoccaro. Avanti anche Claudia Arvati, nel team di Gigi D’Alessio, corista per moltissimi big del pop italiano. Nel team Orietta Berti avanti anche Franco Tortora, nome con alle spalle una discreta carriera fra metà degli anni 70 e la metà degli anni 80. Nel team D’Alessio avanti anche Piero Cotto, anche lui un Sanremo alle spalle ed una rispettabilissima carriera negli anni ’70 e ’80, in gara con la moglie Beatrice Pasquali e Fabrizio Pausini, padre di Laura. Nel team Clementino invece niente da fare per l’ex cabarettista Stefano Nosei.

