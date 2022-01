Claudia Arvati, chi è la corista dei big che sogna di vincere The Voice Senior

14 gennaio 2022 a

a

a

Claudia Arvati è una delle attese protagoniste della semifinale di The Voice Senior in onda questa sera su Rai1. I concorrenti si giocano l'accesso alla finalissima. Originaria di Mantova, 61 anni, romana d’adozione, ex enfant prodige che, dopo anni di sacrifici, ha fatto della musica la propria professione ottenendo successi e personale gratificazione.Claudia insegna a Roma canto agli artisti più disparati, partecipa come corista ai tour dei più grandi cantanti italiani e alle più famose trasmissioni televisive, dirige il Coro Roman Academy che realizza le parti corali di numerose produzioni teatral. Un gran bel background. Ora l'avventura di The Voice.

The Voice Senior, Loredana Bertè e Il Mare d'inverno: "Enrico Ruggeri? Doveva firmarla Ivano Fossati" | Video

Nello specifico Claudia è corista di artisti del calibro di Donatella Rettore, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Gianni Morandi e molti altri. Per due anni, una volta superato il classico provino, grazie a Gianni Boncompagni esordisce in tv con Pronto chi gioca con Enrica Bonaccorti, continuando in seguito l’attività in programmi tv quali Furore, Fantastico, Carramba, Passo Doppio, La Corrida e Amici di Maria De Filippi. Un bagaglio notevolissimo, reso ancora più speciale dalle cinque partecipazioni al Festival di Sanremo e a quattro Fantastico.

Marco Rea e l'addio a The Voice Senior: "Ma ho vinto l'affetto del grande pubblico di Raiuno"

Blindatissima la sua vita privata. Madre di un figlio, a The Voice ha incantato con Mentre tutto scorre entrando a far parte della squadra di Gigi D'Alessio.

Fabrizio Pausini, la primogenita Laura star mondiale: poi l'altra figlia Silvia con la moglie Gianna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.