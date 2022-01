Grande Fratello Vip, nuovo concorrente: entra Delia Duran. Stasera in tv 14 gennaio su Canale5

14 gennaio 2022 a

Stasera in tv, venerdì 14 gennaio 2022, ennesima puntata del Grande Fratello Vip (Canale5, ore 21,40). Un appuntamento che si preannuncia scoppiettante considerato che nella casa più spiata d'Italia entrerà la moglie di Alex Belli, quella Delia Duran che nella precedente puntata ha annunciato una pausa di riflessione dal marito. Un ingresso destinato a scuotere gli equilibri della casa. Le anticipazioni raccontano di una forte reazione da parte di Soleil Sorge - che nella casa aveva flirtato con Belli - e dello stesso Alessandro Basciano che potrebbe avere un ruolo nei rapporti tra Soleil e Delia. Anche perché nella puntata di lunedì, Soleil - tra il serio e il faceto - aveva dichiarato di uscire dalla casa nel caso fosse entrata Delia. Un provocazione, chissà cosa penserà ora che l'ingresso diventa reale.

Un altro vip che potrebbe essere affascinato da questo nuovo ingresso è Basciano. Il fidanzamento in casa tra lui e la bella Sophie non sta procedendo nel migliore dei modi, è un continuo tira e molla. I due sembra che si siano nuovamente chiariti suggellando con un bacio la ritrovata serenità, ma attenzione nuovi ingressi rompono sempre gli equilibri. Lo sa bene Gianmaria Antinolfi sempre più preso da Federica Calemme che dopo averlo baciato gli ha rifilato un sonoro due di picche. Potrebbe per lei questa sera esserci una sorpresa importante: Leo, il ragazzo con cui si stava frequentando prima di entrare nella Casa del Gf Vip, potrebbe inviarle un messaggio.

Infine il verdetto del televoto questa sera, 14 gennaio, sarà particolarmente importante in nomination ci sono tre donne: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme. In particolare le prime due nominate sono state per mesi le preferite del pubblico. Se una delle due dovesse uscire significa che da casa sono cambiate le opinioni sui concorrenti.

