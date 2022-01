Fabrizio Pausini, due figlie con Gianna Ballardini: da Laura star mondiale alla rinuncia ai Pooh

14 gennaio 2022 a

Fabrizio Pausini è un musicista italiano, famoso anche per essere il padre di Laura, cantante celebre anche a livello internazionale. Secondo i bene informati, sarebbe stato proprio lui a far appassionare sua figlia al mondo della musica e ad esibirsi con lei nei locali di piano bar quando ancora non era famosa. Classe 1945, Fabrizio Pausini è appunto il padre della famosa cantante.

Originario di Solarolo (in provincia di Ravenna), da sempre ha lavorato come cantante di piano bar (ha fondato insieme a Renzo Casadio il duo Les Copains Music Show) ed è stato proprio lui a instillare in sua figlia Laura questa grande passione. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato con Gianna Ballardini (ex maestra di asilo) dal 14 marzo del 1970, ha due figlie: Laura (nata il 16 maggio 1974) e Silvia. L’uomo è inoltre nonno di tre nipotini che adora: Paola (nata dall’amore tra sua figlia Laura e il musicista Paolo Carta), Cecilia e Matteo (figli di Silvia Pausini).

Tra le curiosità sul suo conto, il primo strumento che ha imparato a suonare è stata la fisarmonica (che gli è stata regalata da suo padre quando aveva 8 anni). Laura Pausini ha confessato che suo padre avrebbe rinunciato a entrare a far parte dei Pooh per stare accanto a sua madre mentre era incinta di lei. Fabrizio Pausini è tra i semifinalisti di The Voice Senior, e sarà in gara nella puntata di Rai1 in onda venerdì 14 gennaio 2022.

