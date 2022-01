Marco Armani, il cantante lanciato da Pippo Baudo: la moglie Jenny e un figlio

14 gennaio 2022 a

Marco Armani ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto di Rai1 condotto da Serena Bortone. Il musicista è un frequentatore piuttosto assiduo della trasmissione avendo spesso sostituito Remigi nel periodo di Ballando con le Stelle. All'anagrafe Marco Antonio Armenise, Armani è un cantante di 50 anni originario di Bari, che ha iniziato a esibirsi all’età di 4 anni, con un esordio allo Zecchino d’Oro. Figlio d’arte, suo padre infatti è un chitarrista. Nel 1975 ha fondato la band Parsifal, in omaggio ai Pooh. A lanciarlo è stato Pippo Baudo, facendolo esibire a Domenica In.

Fra il 1983 e il 1985 ha partecipato al Festival di Sanremo con i brani E' la vita, Solo con l’anima mia, Tu dimmi un cuore ce l’hai. La carriera da cantante è continuata senza sosta, tra incisioni di album in studio e la partecipazione a importanti manifestazioni (come Festivalbar). Nel 2015, è tornato alla ribalta per aver dato voce alle sigle di Techetechetè, trasmissione di Rai1. Nella vita professionale svolge anche il ruolo di insegnante di canto in una scuola di Roma. Per quanto riguarda la vita privata, è sposato felicemente con Jenny, sua moglie e la donna che lo ha sempre supportato in ogni sua scelta.

La coppia ha avuto un figlio, anche se su di lui non ci sono informazioni; sembra tuttavia che abbia 27 anni e che non abbia seguito le orme del padre. Armani è molto attivo sui social, in particolare Instagram, dove ha delle foto insieme a molti personaggi dello spettacolo, come Carlo Verdone e Bianca Guaccero.

