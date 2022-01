Umberto Smaila, da Colpo Grosso ai locali con il suo marchio: due matrimoni e quattro figli

14 gennaio 2022 a

Umberto Smaila ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022 del salotto tv di Rai1 condotto da Serena Bortone. Lo showman originario di Verona - 71 anni - nasce come musicista e cabarettista per poi trasformarsi in attore, conduttore televisivo e ora anche imprenditore. Il suo esordio avvenne negli anni Settantaal Derby Club insieme al gruppo comico I Gatti di Vicolo Miracoli, con i quali ha partecipato a numerosi film e programmi televisivi, avendo anche modo di esprimersi in qualità di musicista. Dopo lo scioglimento del gruppo, ha avuto un periodo di notorietà come conduttore televisivo, presentando alcuni quiz nel day-time di Canale 5 e legando la sua immagine al sex show cult Colpo Grosso, trasmissione di Italia7 che fece discutere l'opinione pubblica per alcune stagioni televisive dal 1987 al 1992. Dagli anni Novanta ha diradato le sue apparizioni televisive, concentrandosi sul cinema e sull'attività d'imprenditore, dedicandosi ai locali Smaila's da lui aperti in varie parti del mondo (Poltu Quatu in Sardegna, ma anche Gallipoli in Salento e Sharm el-Sheikh in Egitto oltre a Latina, Verona e Tropea).

Nella vita privata è stato sposato con Patrizia Frassini dalla quale ha avuto due figli: Rudy e Giorgia. Dopo il divorzio, ha sposato Fanny Minati e la coppia è genitore di due figli: Roy e Greta. Tra le tante passioni quella per il Milan di cui è tifosissimo.

Alcuni anni fa ha trascorso alcune settimane complicate a causa di un incidente. “Stavo tornando da uno dei tanti spettacoli. Ero sul tapis roulant, avevo il trolley davanti, mi sono voltato, poi sono caduto come un corpo morto. Mi hanno portato all’ospedale e mi hanno detto: una fratturina. Al femore…” ha raccontato. Una situazione molto delicata per Umberto considerato che suo figlio si sarebbe dovuto sposare proprio in quel periodo. Tuttavia, siccome il padre era ricoverato decise di rinviare di due mesi la cerimonia e i festeggiamenti.

