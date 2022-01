Anni 20 notte, stasera in tv giovedì 13 gennaio: anticipazioni e ospiti

13 gennaio 2022 a

In seconda serata, stasera in tv, su Rai 2 torna Anni 20 notte, l'approfondimento condotto da Francesca Parisella. Nuova puntata a partire dalle ore 23.05, ovviamente con la presenza in studio dell'editorialista Alessandro Giuli. Nella puntata di stasera si racconterà anche di un viaggio di Daniele Piervincenzi nella nuova difficile emergenza che sta investendo tutto il settore turistico invernale, dove si continuano a registrare disdette, incertezze e ingenti perdite economiche. Tutto ovviamente a causa del Covid che ha letteralmente stravolto le abitudini del mondo intero, non solo quelle relative al lavoro, ma anche la vita sociale, partendo proprio da viaggi e vacanze.

In apertura della puntata si parlerà proprio della pandemia e delle sue ripercussioni sociali, analizzano le scelte della politica a poche settimane dall’appuntamento per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: un’analisi serena e documentata sulla strategia italiana per cercare di combattere il Covid 19 a due anni dall’inizio della drammatica pandemia. Cosa ci aspetta nelle prossime settimane? E' giusta la linea che è stata elaborata da parte dell'esecutivo guidato da Mario Draghi?

A seguire l'argomento della serata diventeranno le violenze di Capodanno che si sono consumate a Milano. Nella notte del 31 dicembre, infatti, alcune giovani donne sono state aggredite e molestate da bande di immigrati. Le indagini sono ancora in corso per cercare di individuare gli aggressori e avere un quadro completo di cosa è accaduto. Tra gli ospiti della puntata di questa sera, ci saranno Anna Ascani, Guido Crosetto, Alessandro Cecchi Paone, Dario Cassini e Cristina D’Avena, con la sua musica sempre protagonista nei cuori degli italiani di tutte le età. In chiusura, la pagina glamour, questa sera dedicata al mondo dei cartoni animati giapponesi carichi di fantasia e di eros. Per Anni 20 notte una ripresa post pausa natalizia che si annuncia intensa e ricca di argomenti.

