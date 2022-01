PiazzaPulita, stasera giovedì 13 gennaio su La7 Covid, scuola e Quirinale: anticipazioni e ospiti di Corrado Formigli

13 gennaio 2022 a

Torna Piazza Pulita, il talk di La7 condotto da Corrado Formigli. Appuntamento stasera in tv, giovedì 13 gennaio, a partire dalle ore 21.15. Come tutte le settimane sono numerosi gli argomenti in scaletta, così come gli ospiti che parteciperanno al programma, sia quelli presenti in studio che quelli collegati dall'esterno. Naturalmente ancora una volta al centro della puntata la pandemia da Covid 19. Il bollettino di oggi ufficializza 316 decessi ed è il valore dato più alto della quarta ondata in relazione alle vittime. Qual è la situazione attuale nel Paese e nel Mondo? Cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane? Sono giuste le scelte politiche del governo e le restrizioni adottate? E' necessario rendere il vaccino obbligatorio per tutti. Sono alcune delle domande a cui Piazza Pulita cercherà di dare risposta. Così come farà sui temi legati alla riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia. Si poteva fare di più?

Non si parlerà soltanto della pandemia. L'Italia tra poco più di dieci giorni inizierà a votare per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica, il successore di Sergio Mattarella. Le trattative per individuare il nuovo capo dello Stato ormai sono frenetiche e si stanno iniziando a delineare gli schieramenti. Dietro le quinte è iniziato il dialogo tra esponenti politici di segno opposto. Ma Silvio Berlusconi ha davvero le carte in regola per poter essere eletto? Quali sono gli altri esponenti politici in corsa?

Diamo uno sguardo ad alcuni degli ospiti di questa sera. Saranno presenti il professore dell’Università Bocconi di Milano, Tito Boeri; l’informatico epidemiologo della Northeastern University di Boston, Alessandro Vespignani; il direttore di Pneumologia del Policlinico Gemelli, Luca Richeldi e i giornalisti Mario Calabresi, Annalisa Cuzzocrea, Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Roncone. Non mancherà un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini, che in ogni puntata di Piazza Pulita racconta storie inedite oppure dimenticate.

