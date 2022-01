Costa Concordia, cronaca di una catastrofe. Stasera 13 gennaio su Rai 2. Le anticipazioni

13 gennaio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 13 gennaio, su Rai 2 a partire dalle ore 21.20, va in onda il documentario Costa Concordia - Cronaca di una catastrofe. Per la prima volta vengono ricostruiti nel dettaglio gli avvenimenti di quella notte con materiale d'archivio inedito, nuove interviste e filmati inediti. Il racconto della terribile notte del 13 gennaio 2012 in cui la nave da crociera finì contro gli scogli dell’Isola del Giglio, cambiando la vita di chi era a bordo e la storia della navigazione turistica. Il documentario, una coproduzione italo-tedesca Zeitsprung Produktion con Rai Documentari e Sky Studios è trasmesso in prima visione. Sono le 21.45 del 13 gennaio 2012 quando la Costa Concordia urta uno scoglio davanti all’Isola del Giglio. La nave era partita da poco più di due ore da Civitavecchia, diretta a Savona, con a bordo 4.229 persone tra passeggeri ed equipaggio. Trentadue di loro non fecero più ritorno a casa.

Cosa è successo esattamente in quella fatidica notte? Com’è potuto accadere un tale incidente? Come si sono comportati i membri dell'equipaggio, i passeggeri e i soccorritori? Al centro del documentario la figura di Francesco Schettino, il comandante che diede istruzioni al suo equipaggio di fare il tradizionale "inchino" avvicinandosi alla costa del Giglio e portando la nave al disastro. Un racconto a più voci, con più punti di vista - i passeggeri, l’equipaggio, chi guidò i soccorsi, gli abitanti dell’isola – che intreccia ricostruzioni fiction con registrazioni originali della Guardia Costiera, video amatoriali dei passeggeri e interviste esclusive a protagonisti e testimoni. Con la tensione di un catastrophe-movie, il documentario fornisce un quadro completo, e documentato con gli atti del processo, di ciò che è successo prima a bordo e poi durante i soccorsi.

La cronaca di un disastro che poteva essere evitato. Tra i drammatici racconti dei passeggeri, quello di Giuseppe Miccoli, che lottò disperatamente per un posto in una delle scialuppe di salvataggio e alla fine la condusse egli stesso a terra perché l'equipaggio era incapace di farlo. I tedeschi Matthias Hanke e Marcel Zuhn, raccontano invece il tentativo disperato di salvare due connazionali poi disperse. Tra i soccorritori spicca il ricordo di Gregorio De Falco, lucido protagonista di quella terribile esperienza che lo vide coordinare i soccorsi. Parla anche Mario Pellegrini, vicesindaco del Giglio, che salì a bordo sulla nave capovolta trovando l'equipaggio disorientato e un ponte vuoto, e portò in salvo tanti passeggeri, lasciando la nave solo all’alba. Non meno importanti, le testimonianze di Francesco Verusio, il procuratore che ha condotto il processo in cui Francesco Schettino, dopo tre gradi continua a di giudizio, è stato condannato a 16 anni di prigione e di Saverio Senese, avvocato difensore nel processo d'appello di Schettino, che ha chiesto una revisione della sentenza alla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione del diritto di difesa.

