Doc nelle tue mani, la storia vera di Pierdante Piccioni: il medico che ha perso dodici anni di memoria

Si chiama Pierdante Piccioni, è nato a Grontardo, in provincia di Cremona il 30 agosto 1959) è un medico, scrittore e accademico italiano. Ma è noto come il dottor Amnesia. Ma chi è in realtà? E' il vero medico a cui è ispirata la fiction Rai che si intitola Doc - Nelle tue mani. Sì, perché il dottor Andrea Fanti, protagonista della serie, interpretato da Luca Argentero, esiste davvero ed è, appunto, Pierdante Piccioni. Una storia vera che ovviamente nella serie televisiva è stata in parte romanzata.

Pierdante Piccioni è stato primario del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno, docente universitario all'Università degli Studi di Pavia e consulente del Ministero della salute. La sua vita è cambiata il 31 maggio 2013, quando a causa di un incidente stradale sulla tangenziale di Pavia, è entrato in coma. Dopo poche ore si è svegliato, ma a causa di una lesione alla corteccia cerebrale, aveva come ultimo ricordo il momento in cui, nel giorno del compleanno del figlio Tommaso, stava uscendo dalla scuola dove lo aveva appena accompagnato. I suoi ricordi si erano dunque fermati al 25 ottobre 2001. Piccioni aveva visto cancellarsi dodici anni di vita che ha poi ricostruito attraverso le fotografie e i racconti della moglie e degli amici. Lo stesso percorso ha dovuto seguire la sua attività professionale. Ha dovuto ricominciare a studiare e ricostruire i rapporti con pazienti e colleghi.

Durante la pandemia da Covid 19, Pierdante Piccioni è stato impegnato nel trattamento dei pazienti affetti dalla malattia virale nell'ospedale di Lodi. Ha dato vita all'unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza delle Cronicità. Come scritto in apertura, la sua storia è la fonte di ispirazione della serie televisiva Doc - Nelle tue mani. Sedici episodi in onda dal 26 marzo 2020 su Rai 1. Piccioni, insieme a Pierangelo Sapegno, ha scritto il libro intitolato Meno Dodici e proprio da quel volume è tratta la fiction. Piccioni ha partecipato alla seconda puntata della prima stagione, interpretando un paziente.

