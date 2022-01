Dritto e Rovescio, stasera in tv 13 gennaio su Rete4: anticipazioni e ospiti

13 gennaio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 13 gennaio 2022, su Rete4 consueto appuntamento con Dritto e Rovescio talk d'informazione che si occupa dei maggiori temi d'attualità. Al timone del programma, come sempre, Paolo Del Debbio. L’appuntamento è per le ore 21,25. Nel corso della puntata si parlerà del continuo aumento dei contagi e dei ricoveri, ma anche dell'esponenziale aumento dei costi dell’energia che si riversa sulle materie prima. Poi ci saranno gli ultimi aggiornamenti sulla questione delle aggressioni in piazza Duomo a Capodanno.

Nel corso della serata, con il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone, il senatore Maurizio Gasparri (Forza Italia) e il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, verranno commentati i nuovi numeri di contagi e ospedalizzazioni e le ultime misure varate dal Governo al fine di incentivare l’immunizzazione di tutta la popolazione, come l’obbligo di vaccinazione per gli over 50.

Con il commento della deputata PD Alessia Morani, ampio spazio verrà dedicato alla situazione economica del nostro Paese. Ci sarà un focus sulla crisi che sta colpendo sia gli imprenditori, soprattutto del settore turistico, sia i commercianti che le famiglie a causa dell’impennata dei costi di energia e materie prime. E ancora, con Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari opportunità e diritti civili del Comune di Milano in quota Partito Democratico, si affronteranno gli ultimi sviluppi sulle aggressioni in Piazza Duomo a Milano subite a Capodanno da diverse ragazze.

