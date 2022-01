Eleonora Giorgi, sex symbol negli anni Settanta: i problemi con la droga, il matrimonio con Rizzoli e i fidanzati

13 gennaio 2022 a

Eleonora Giorgi è ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi - giovedì 13 gennaio 2022 - del salotto televisivo in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone. Insieme a Carlo Verdone e Rossella Infanti parleranno dei quarant'anni dell'iconico film Borotalco.

L'attrice proprio per la sua interpretazione della pellicola di cui quest'anno cade il quarantennale, vinse il suo unico David di Donatello. Romana, 68 anni, negli anni Settanta fu un vero e proprio sex symbol del cinema italiano partecipando a diverse commedie a sfondo erotico, Nel 1973 posa nuda anche per l'edizione italiana di Playboy. Successivamente la sua carriera sarà caratterizzata dall'interpretazione di film commedia, spesso in coppia con famosi interpreti della commedia all'italiana degli anni Ottanta come Renato Pozzetto (Mia moglie è una strega), Carlo Verdone (anche Compagni di scuola), Johnny Dorelli e Adriano Celentano (Grand Hotel Excelsior). Negli anni Novanta e Duemila, la sua attività di attrice si è concentrata maggiormente in televisione, dove ha preso parte a diversi sceneggiati di successo come I Cesaroni.

Movimentata la sua vita privata e segnata, nel 1974, dall'incidente stradale in cui morì il fidanzato Alessandro Momo: l'attrice fu indagata per incauto affidamento del mezzo (il giovane non era abilitato alla guida di maximoto). Recentemente Giorgi ha dichiarato che la vicenda la portò ad avere una grave dipendenza da eroina, dalla quale ne uscì grazie al matrimonio nel 1979 con l'editore Angelo Rizzoli dal quale ebbe un figlio Andrea. I due divorziarono nel 1984 in seguito allo scandalo P2, a causa del quale Rizzoli venne arrestato. Il Tribunale di Milano attribuì alla Giorgi la metà dei proventi della vendita della quota di azioni Rizzoli del marito. La Giorgi poi si legò sentimentalmente all'attore Massimo Ciavarro, conosciuto sul set di Sapore di mare 2 e sposato nel 1993, con il quale nel 1991 ebbe il secondo figlio, Paolo Ciavarro. Dopo il divorzio da Ciavarro, avvenuto nel 1996, è stata fidanzata fino al 2007 con il celebre romanziere Andrea De Carlo. Alcuni anni fa ha dichiarato di aver avuto un breve flirt con l'attore Warren Beatty nel 1982.

