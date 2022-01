Carlo Verdone, chi è l'ex moglie Gianna Scarpelli: non si sono mai divorziati ufficialmente

13 gennaio 2022 a

Carlo Verdone è il super ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi - giovedì 13 gennaio 2022 - del salotto televisivo in onda su Rai1 e condotto da Serena Bortone con cui parleranno dei quarant'anni dell'iconico film Borotalco. In queste ultime settimane il regista è stato protagonista, anche come attore, di una serie su di lui incentrata dal nome Vita da Carlo (distribuita da Prime Video).

Il celebre attore e regista di alcune commedie diventate cult come la triade Un sacco bello (1980), Bianco, rosso e Verdone (1981) e poi Borotalco (1982), passando per Compagni di scuola (1988), Viaggi di nozze (1995) sino a Si vive una volta sola (2021), ha compiuto da poco 71 anni. L'attore per molti anni è stato sposato con la donna che gli ha regalato la gioia di diventare padre dei suoi due figli, Giulia e Paolo, a cui il regista è davvero molto legato. Il matrimonio con Gianna Scarpelli è iniziato nel 1980 per finire nel 1996, ma i due non hanno mai divorziato in maniera ufficiale. “Non abbiamo mai divorziato legalmente, all’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma a un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”, ha raccontato l’attore a Vanity Fair e ancora: “lei è il pilastro della mia vita ancora oggi, Gianna è stata accanto a mia madre negli ultimi giorni della sua malattia e lo stesso ha fatto con mio padre” le parole dell’attore che è sempre molto restio a parlare della sua vita privata.

Figlio del docente universitario di storia del cinema, dirigente del Centro sperimentale di cinematografia e critico cinematografico Mario Verdone, Carlo ha vinto 8 volte il David di Donatello, 10 il Nastro d'Argento, 3 il Globo d'oro. Ha fatto parte del cast del film La grande bellezza di Sorrentino che poi ha vinto l'Oscar. Grande tifoso della Roma e appassionato di medicina, è anche un batterista amatoriale.

