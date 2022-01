L'Eredità, Francesco nuovo campione ma nulla da fare alla Ghigliottina perché non dice la Zeta

12 gennaio 2022 a

a

a

Ennesima puntata avvincente a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni alle 18,45. Mercoledì 12 gennaio due su tre concorrenti che si sono sfidati al Triello erano presenti anche martedì 11: vale a dire la campionessa Sara e Martina. La new entry è stata rappresentata da Francesco.

L'Eredità, Sara ancora campionessa: ma alla Ghigliottina fa flop per colpa del Nuoto

A imporsi e presentarsi così alla Ghigliottina è stato proprio il debuttante Francesco, che ha beffato in extremis le due rivali. Il neo campione si è presentato così al gioco finale con un montepremi da 130.000 euro. Un bottino che si è ridotto però sensibilmente a 16.250 euro dopo le parole Dolce, Cromosoma, Doppia, Generazione e Formica.

L'Eredità, Marcello è il nuovo campione. Ghigliottina sfortunata per colpa dello scoglio

Insomma, un segnale non certo confortante per il campione, che non si è disunito (per usare un termine molto in voga dopo la proiezione del film di Sorrentino E' stata la mano di Dio) e ha optato per la soluzione Regina. A questo punto ecco il consueto intervento di Flavio Insinna, che ha portato lo stesso Francesco verso la chiave della Ghigliottina, che in realtà era Zeta. Francesco tornerà quindi per confermarsi campione nella puntata de L'Eredità di domani giovedì 13 gennaio. L'appuntamento, insieme a Sara e Martina, sue rivali al Triello, è per le 18,45, sempre su Rai1.

L'Eredità, Chiara si conferma campionessa ma alla Ghigliottina è un disastro: non sente i Passi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.