Liz Solari, dalla tragica morte dell'ex compagno Leonardo Verhagen al matrimonio con Walter Fara

Marìa Isabel Solari Poggio, meglio conosciuta semplicemente come Liz Solari, è una modella e attrice sudamericana. Nata il 18 giugno 1983 a Barranquilla, in Colombia, . a soli tre anni la famiglia si è trasferita in Argentina. Il padre è allenatore di calcio e i due fratelli sono entrambi calciatori. In Italia ci si ricorda di Santiago perché ha militato nelle file nerazzurre dell'Inter.

Il suo esordio nel mondo della moda è avvenuto nel 2001 vincendo il concorso dell’agenzia Dotto Models e così ha iniziato ad essere la testimonial di prestigiosi brand. Ha sfilato per Cavalli e per Jean-Paul Gaultier, mentre nel corso della sua carriera è stata testimonial di brand quali Zara e Pantene. Ben presto è diventata una delle top model più note ed apprezzate del Sudamerica. Ha debuttato nel mondo del cinema nel film El Desafìo, che è la versione argentina della serie High School Musical. E' approdata in Italia e nel 2011 ha ottenuto un ruolo come coprotagonista nel film Ex Amici come prima.

L’anno seguente ha recitato nella commedia Benvenuti a tavola Nord vs Sud, e nel 2014, dopo alcuni trascorsi televisivi in Argentina, ha preso parte al programma Il meglio d’Italia. I suoi film più recenti sono Il grande salto, 2019, e Al posto suo Purché finisca bene, 2020. Per quanto riguarda la vita privata, è stata la compagna di Leonardo Verhagen. Nel 2010 il suo compagno è morto per una cardiopatia dopo un rapporto sessuale tra i due e lei ha accusato il colpo. Con il tempo si è ripresa e nel 2012 si è sposata con l’italiano Walter Fara, al cui fianco è riuscita a ritrovare la serenità. Liz Solari è tra i protagonisti del film Sei mai stata sulla luna?, 2015, in onda su Rai1 mercoledì 12 gennaio.

