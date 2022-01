Nicolò Bongiorno, dal padre Mike alla madrina Giulietta Masina: i tre figli Stella, Elia e Luce

12 gennaio 2022 a

Nicolò Bongiorno è uno dei tre figli di Mike Bongiorno, vero e proprio monumento nel mondo dello spettacolo. Nicolò Bongiorno è nato a Milano, sotto il segno Ariete, il 4 aprile 1976, ed è il secondo dei tre figli del grande presentatore e Daniela Zuccoli. Il maggiore dei fratelli si chiama Michele, il più piccolo di casa è Leonardo.

Nicolò Bongiorno ha una brillante carriera nel mondo dello spettacolo, specialmente dietro le quinte e alla regia. Infatti è un affermato regista, oltre che sceneggiatore, conduttore e autore televisivo e di documentari.

Per quanto riguarda la vita privata, Nicolò ha avuto tre figli che sono nati tra il 2003 e il 2009. La primogenita si chiama Stella, classe 2003, poi è arrivato Elia, due anni più tardi, e infine Luce, classe 2009. Tra le curiosità sul suo conto, la sua è una madrina di battesimo di vera eccezione. E' infatti il figlioccio di Giulietta Masina, moglie di Federico Fellini.

Mercoledì 12 gennaio è tra gli ospiti di Kalipè, il programma condotto da Massimiliano Ossini, dove parlerà del suo viaggio in Ladakh e del padre Mike. Sul viaggio in Ladakh, ha anche realizzato, a partire dal 2017, un documentario sugli effetti del cambiamento climatico e della globalizzazione nel territorio indiano, dal titolo Songs of the Water Spirits, che ha vinto numerosi premi nei festival di settore.

