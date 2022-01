Stasera in tv 12 gennaio, su Rai1 Sei mai stata sulla luna? Commedia romantica con Raoul Bova e Liz Solari

12 gennaio 2022 a

Commedia romantica su Rai1 nella prima serata di mercoledì 12 gennaio. In onda infatti il film di Paolo Genovese dal titolo Sei mai stata sulla luna?, con un cast stellare: Raoul Bova, Liz Solari, Nino Frassica, Sergio Rubini, Emilio Solfrizzi, Neri Marcorè, Giulia Michelini, Sabrina Impacciatore, Pietro Sermonti e Maurizio Mattioli.

La pellicola vede al centro della trama Guia, 30 anni, che lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda e vive tra Milano e Parigi. Si considera felice della sua vita fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove ha ereditato una grande masseria di famiglia e se ne deve occupare. Qui si imbatterà in Renzo, un affascinante e strano contadino e capisce che l’unica cosa che le manca è l’amore.

Guia non sa nulla di quella terra, né come si vive in quelle zone visto che è abituata a vivere nel lusso. Ma sarà proprio il suo rapporto con Renzo a farle cambiare idea. Che cosa deciderà? Tornerà alla vita a cui è tanto legata, tra sfilate e cene galanti, oppure quella che ha trovato in Puglia? Una curiosità legata al film: l’attrice Anna Rezan ha volato in Italia fin da New York per partecipare alle riprese e infatti gode di un cameo a lei dedicato in cui interpreta il ruolo di una supermodella americana. Appuntamento su Rai1 dalle 21,25 con Sei mai stata sulla luna?.

