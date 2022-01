Niccolò Fabi, la primogenita Olivia morta a soli 22 mesi: con l'ex compagna Shirin anche il figlio Kim

12 gennaio 2022 a

Niccolò Fabi è un cantautore tra i più amati dal pubblico e apprezzatissimo rappresentante della cosiddetta scuola romana. Diventato famoso soprattutto a partire dagli anni Novanta, la sua carriera conta diversi successi tra cui l'iconica Capelli e Lasciarsi un giorno a Roma. Nato il 16 maggio 1968 sotto il segno del Toro, Niccolò Fabi è romano doc. Dopo la laurea, ha deciso di dedicarsi alla musica, però prima come assistente di palco, negli anni ’80, e poi in seguito anche grazie al padre, Claudio Fabi, famoso discografico.

In seguito ha iniziato a suonare la batteria in una band, e grazie al passaparola nel giro dei locali romani ha conosciuto diversi cantanti, come Federico Zampaglione, Daniele Silvestri e Max Gazzé, che faranno parte appunto della Scuola romana. Per quanto riguarda la vita privata, Fabi è stato sentimentalmente legato a Shirin Amini, fotografa iraniana. La coppia nel 2010 ha dovuto affrontare un terribile dramma: la morte della figlia Olivia a soli 22 mesi per una meningite fulminante. Ovviamente Niccolò ha faticato, e non poco, a superare quella che sui social ha definito come un “esperienza orrida ingiusta e innaturale”. La coppia ha creato una fondazione benefica che hanno deciso di chiamare Le Parole di Lulù.

Nel 2012, poi, la vita di Niccolò e della compagna ha rivisto uno spiraglio di gioia, grazie all’arrivo di un nuovo figlio, Kim. La coppia però si è separata nel 2017, anche a seguito di una profonda crisi che ha colpito il cantautore. A Vanity Fair ha raccontato in merito: “A novembre 2017 sono sceso dal palcoscenico del Palalottomatica di Roma, ho chiuso i vestiti del cantautore nell’armadio e progressivamente, mi sono allontanato da tutto, da tutti", ha spiegato qualche tempo fa. Niccolò Fabi è tra gli ospiti di Kalipè, il programma di Rai2 condotto da Massimiliano Ossini, in onda mercoledì 12 gennaio.

