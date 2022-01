Stasera in tv 12 gennaio, su La7 torna Non è l'Arena: intervista di Giletti a Renzi e focus sul caso David Rossi

12 gennaio 2022 a

Primo appuntamento del 2022 con Non è l'Arena, il talk show di attualità condotto da Massimo Giletti e in onda su La7. Mercoledì 12 gennaio in primo piano le nuove decisioni del Governo sulla pandemia da Covid, con obbligo vaccinale per gli over 50, durata delle quarantene e aumento esponenziale dei contagi. Tra gli ospiti Pierpaolo Sileri, Andrea Crisanti e Peter Gomez.

Ad inizio puntata, Matteo Renzi si confronta in un faccia a faccia sulle sfide chiave delle prossime settimane. Giletti infatti intervista l’ex premier e leader di Italia Viva. Tra i punti cardine dell’intervista la pandemia da Covid 19 e l’elezione del Presidente della Repubblica. Riflettori puntati poi sul caso della misteriosa morte di David Rossi, tornato di attualità con la riapertura delle indagini e le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta. In studio Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, moglie di David Rossi e il giornalista Antonino Monteleone. Infatti l’inviato è stato il protagonista di diverse inchieste proprio sul caso del capo della comunicazione della banca Monte dei Paschi di Siena. La vicenda è ancora avvolta nell’oscurità ed una risposta precisa ai tanti interrogativi che la circondano, non è stata ancora data.

Infine una fotografia dell'Italia, sempre più divisa tra chi è vaccinato e chi non lo è, con focus sui Green Pass falsi e le polemiche legate alle ultime restrizioni imposte dal Governo. Protagonisti del dibattito Fabrizio Pregliasco, Sandra Amurri, Luca Telese, Francesca Donato, Alberto Contri e Giovanni Frajese. Appuntamento quindi su La7 mercoledì 12 gennaio con Non è l'Arena.

