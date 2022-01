Stasera in tv 12 gennaio, su Rete4 c'è Zona Bianca: Al Bano e Massimo Galli tra gli ospiti di Giuseppe Brindisi

12 gennaio 2022 a

Torna l'appuntamento dell'attualità con il mercoledì di Rete4. Nella serata del 12 gennaio alle 21,20 andrà in onda infatti Zona Bianca. Si tratta di un programma prodotto da Videonews e condotto da Giuseppe Brindisi, in onda appunto ogni mercoledì.

Tanti come al solito i temi affrontati dal conduttore e dagli ospiti in studio e in collegamento, con diversi servizi di approfondimento. Si parlerà naturalmente di Covid, ma stavolta con Al Bano e l’infettivologo Massimo Galli, e della situazione pandemica attuale, misure restrittive incluse. Una puntata ricca di interviste e ospiti: in studio ci sarà il cantautore Al Bano, appena guarito dal Covid, e poi l’infettivologo Massimo Galli, che è stato curato con i monoclonali.

Al centro del dibattito: l’incremento dei contagi, le nuove regole per il contenimento della pandemia e gli irriducibili no vax. Spazio, inoltre, alla crisi economica generata dalla quella sanitaria, a cui ora si aggiunge il caro energia e l’aumento dei prezzi. Appuntamento con Zona Bianca dalle 21,20 su Rete4.

