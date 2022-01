Ivan Graziani, chi era il musicista e come è morto: la malattia, il figlio Filippo e le tracce inedite

12 gennaio 2022 a

Venticinque anni fa, nel gennaio del 1997, moriva Ivan Graziani. L'artista abruzzese, dotato di sensibilità e ironia uniche, si spense all'età di 51 anni nella sua casa di Novafeltria, nel Riminese. L’album Pigro (con la celebre Monnalisa) è considerato dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori dischi della musica italiana, ma sono tantissime le canzoni del musicista rimaste nella memoria collettiva. È stato uno dei personaggi più originali e sottovalutati della musica italiana.

Originario di Teramo, attento osservatore di micro storie, che riusciva a rendere esaltanti e intriganti nelle sue canzoni, Ivan Graziani ha raccontato il Paese ed è stato il primo cantautore in assoluto a salire sul palco del Tenco nella primissima edizione del 1974. La sua tecnica chitarristica fece scuola e il musicista è stato un anticipatore, il primo autentico cantautore rock della musica italiana. Negli anni collaborò con Lucio Battisti, Francesco De Gregori e Antonello Venditti tra gli altri. Dalla seconda metà degli anni Ottanta, anche se in questo periodo pubblica Nove, uno degli album che ha amato di più, le cose non girarono per il verso giusto con una insofferenza sempre più marcata nei confronti di una discografia che faticava a rendere merito alla sua originalità.

Graziani è morto è morto a causa di un cancro al colon ed è stato sepolto nel cimitero di Novafeltria con una delle sue chitarre e il gilet di pelle che aveva brevettato con il gancio per reggere lo strumento. Nella trasmissione Oggi è un altro giorno - su Rai1 - nella puntata del 12 gennaio 2022 ci sarà ospite il figlio Filippo, anche lui musicista (ha partecipato tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2014, che parlerà del padre e anche delle molte tracce inedite a cui si sta lavorando per pubblicarle. Graziani era sposato con Anna Bischi e la coppia insieme ha avuto anche un altro figlio, Tommaso.

