Sanremo, cinque donne per Amadeus: dalla Muti alla Ferilli, chi lo affiancherà sul palco. No di Jovanotti

Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli, in ordine di serata, saranno le 5 co-conduttrici del Festival di Sanremo al via l’1 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse.

Amadeus ha definito Ornella Muti, sul palco nella serata inaugurale del Festival l’1 febbraio, "una vera icona del cinema italiano con più di 90 film con i più grandi registi". E sulle altre co-conduttrici: "Cesarini è una giovane attrice che ha avuto grande successo con la serie Suburra, una ragazza brillante che porterà la sua energia sul palco dell’Ariston. La terza sera ci sarà un’attrice di teatro e del cinema, una cantante, una star dei social e una frequentatrice di jet-set pungente e ironica: Drusilla Foer. Il venerdì sera una rivelazione televisiva protagonista di Blanca, fiction di grandissimo successo di Rai 1, Maria Chiara Giannetta". "Il gran finale di sabato -ha concluso Amadeus- sarà con una delle attrici più amate dal pubblico italiano, una donna che unisce bellezza, talento e simpatia come Sabrina Ferilli".

"Certe notizie è meglio riceverle da seduti. Buona serata a tutti! Grazie Giovanna (Civitillo, ndr) e Amadeus. Ci vediamo il 5 febbraio!". Sabrina Ferilli commenta così, in un post su Instagram, l’annuncio della sua partecipazione a Sanremo 2022. Chi invece non ci sarà è Jovanotti ("Devo fare l'autore di Morandi, non ho testa per altro. Sarò a casa", ha dichiarato a radio Subasio). Ci sarà Checco Zalone e - secondo indiscrezioni - anche Cesare Cremonini.

