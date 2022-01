DiMartedì torna stasera 11 gennaio su La7. Anticipazioni e ospiti

11 gennaio 2022 a

Stasera in tv, martedì 11 gennaio, su La7 nuovo appuntamento con DiMartedì. Il talk va in onda ogni martedì in prima serata e il conduttore Giovanni Floris, insieme ai numerosi e autorevoli ospiti, affronta i principali temi di attualità. Naturalmente anche questa sera, come ormai accade da due anni, si parlerà a lungo dell'emergenza Covid 19 che sta investendo il Paese e tutto il resto del mondo. Naturalmente non verranno tralasciati i temi della politica. Stiamo ormai entrando nella fase decisiva dell'elezione del nuovo presidente della Repubblica e tra partiti e movimenti i contatti sono quotidiani e sempre più frenetici, così come le dichiarazioni sul tema. Ma cosa accadrà a partire dal 24 gennaio? Stasera le ipotesi su DiMartedì.

Naturalmente saranno sviscerati i temi legati alla pandemia da Covid 19, così come quelli della situazione economica che sta vivendo il Paese. Le nuove restrizioni decise dal governo hanno suscitato l'ennesimo dibattito, ma i bollettini quotidiani ormai sembrano di guerra. I contagi si moltiplicano e aumentano anche i decessi e i ricoveri. Cosa accadrà nelle prossime settimane? La curva inizierà finalmente a scendere oppure non siamo ancora arrivati all'apice della quarta ondata? Il governo sarà costretto a prendere nuovi provvedimenti? E' possibile arrivare fino a un ulteriore lockdown? E nel mondo della scuola cosa accadrà durante le prossime settimane?

Ovviamente spazio anche alla situazione economica non solo per il caro bollette, ma per le conseguenze che avranno i riflessi del Covid sul Paese. Come ogni martedì numerosi e autorevoli gli ospiti che sono stati ufficializzati soltanto a poco più di un'ora dall'inizio del programma. Saranno presenti in studio o in collegamento: Enrico Letta, Elly Schlein, Marco Travaglio, Pierpaolo Sileri, Bruno Tabacci, Beatrice Lorenzin, Francesca Donato, Domenico Iannacone. Una puntata, dunque, che questa sera si annuncia più intensa del solito.

