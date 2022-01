L'Eredità, Sara ancora campionessa: ma alla Ghigliottina fa flop per colpa del Nuoto

11 gennaio 2022 a

Ancora emozioni a non finire a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. A sfidarsi al Triello la veterana Sara (che però non è mai stata campionessa), e le new entry Giovanni e Martina, con la puntata di martedì 11 gennaio che ha visto pure l'eliminazione di Chiara.

A imporsi, dopo una domanda sui funghi in cucina, e presentarsi così alla Ghigliottina è stata Sara, che ha conquistato quindi per la prima volta il titolo di campionessa. Il suo bottino da 100.000 euro dopo le parole Libero, Fondo, Salvarsi, Palla e Fin si è ridotto a 12.500 euro. La neo campionessa dagli occhi di ghiaccio ha optato per la soluzione Angolo. A questo punto, come ormai da tradizione del quiz show, è intervenuto Flavio Insinna, che ha portato alla chiave del gioco finale la stessa Sara.

Alla fine la risposta esatta era Nuoto. Sara tenterà il colpaccio alla Ghigliottina già nella puntata di domani mercoledì 12 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45. Con lei anche Giovanni e Martina, suoi rivali al Triello. L'appuntamento con L'Eredità è quindi mercoledì 12 alle 18,45, per un programma che riscuote da tempo un notevole successo di pubblico.

