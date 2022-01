Stasera martedì 11 gennaio su Rai 3 torna Cartabianca: ospiti e anticipazioni. Ci sarà Alessandro Di Battista

11 gennaio 2022 a

Stasera in tv, martedì 11 gennaio, torna l'appuntamento con Cartabianca, il talk condotto da Bianca Berlinguer che si occupa di attualità. Inizio a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Ovviamente al centro della puntata ancora una volta la pandemia e il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese. I contagi continuano a moltiplicarsi giorno dopo giorno così come i ricoveri. Il governo guidato da Mario Draghi ha deciso di rendere obbligatorio il vaccino per gli over 50 e di fatto per chi lavora. Il mondo della scuola è diviso tra chi vorrebbe tornare alla Didattica a distanza e chi, proprio a partire dall'esecutivo, considera fondamentale le lezioni in presenza. Intanto le strutture sanitarie vanno in affanno, non solo per prestare le cure ai malati di Covid, ma anche perché sono costrette a rinviare centinaia di interventi chirurgici e a sospendere gli screening. I malati oncologici rischiano di non poter essere curati come dovrebbero. Temi che saranno al centro della puntata.

Durante Cartabianca di questa sera, si ricorderà anche la figura di David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo che si è spento la scorsa notte a 65 anni. E' stato prima un punto di riferimento del giornalismo italiano, poi della politica, fino ad arrivare alla carica di presidente dell'Europarlamento. Per la sua scomparsa centinaia di messaggi di cordoglio praticamente da tutto il mondo. Ovviamente nel corso della trasmissione riferimenti anche alle ormai imminenti elezioni del nuovo presidente della Repubblica. I giochi dietro le quinte continuano e diventano sempre più intensi e pressanti. Chi sarà il successore di Sergio Mattarella?

Come in tutte le puntate, numerosi e autorevoli gli ospiti di Bianca Berlinguer: Alessandro Di Battista; Massimo Galli, infettivologo; Matteo Bassetti, Direttore Clinica Malattie infettive San Martino di Genova; Luca Richeldi, Direttore Pneumologia Policlinico Gemelli di Roma; Sandra Zampa, responsabile Salute del Partito Democratico; i giornalisti Paolo Mieli, Antonio Caprarica e Francesca Fagnani; Maddalena Loy, giornalista e portavoce Rete Nazionale Scuole in presenza; Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe. Come sempre, il commento di Mauro Corona, alpinista e scrittore.

