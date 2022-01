Anna Safroncik, dal flirt con Berruti alla storia con Paolo Barletta: ora l'amore con Tommaso Cicchinelli

11 gennaio 2022 a

Anna Safroncik è una attrice originaria di Kiev ma naturalizzata italiana. Nata il 4 gennaio 1981 sotto il segno del Capricorno, si è infatti trasferita in Italia a 12 anni, e dopo aver partecipato a Miss Italia ha debuttato nel grande e nel piccolo schermo, partecipando a numerosi film e fiction televisive. In una vecchia intervista a Grazia ha dichiarato che il suo sogno è quello di far ridere la gente, e che vorrebbe essere “la Sandra Bullock italiana”.

Figlia della ballerina Lilia Tchapkis e del tenore Eugenio Safroncik, si è appassionata al palcoscenico fin da bambina. Per quanto riguarda la vita privata, diversi sono stati i flirt e i fidanzamenti che le sono stati attribuiti: su tutti quello con Luca Ferrante e con Giulio Maria Berruti. In seguito l’attrice si è legata a Paolo Barletta, ma nel 2015 la relazione è naufragata. “Ci vogliamo ancora bene e ci rispettiamo. Un amore grande e profondo come il nostro rimane tale anche dopo la rottura. Ci avevo creduto, ma non ha funzionato”, ha raccontato l'attrice tempo fa a Grazia.

Anna Safroncik è uscita recentemente alla scoperto con il fidanzato, il deejay Tommaso Cicchinelli, confermando sui social le voci che da tempo la indicavano come felice accanto a un uomo finora rimasto nell’ombra. "Ci siamo conosciuti da poco, nascosti per molto, ma ahimè da ieri… Paparazzati.. E così… vi presento Gió", aveva comunicato nell'estate scorsa l’attrice ai suoi follower in un messaggio social, scritto a corredo di una rassegna di foto che raccontano senza ombra di malintesi di un legame decisamente passionale, catturato dagli obiettivi fotografici nel mare di Mykonos. Con il dj l'attrice avrebbe già avuto una relazione dal 2016 al 2018. Anna Safroncik apparirà durante Meraviglie La penisola dei tesori, nella puntata di martedì 11 gennaio su Rai1.

