Stasera in tv 11 gennaio, su Italia1 c'è Back to school: Nicola Savino ospita altri cinque ripetenti

Seconda puntata del nuovo programma di Italia1, Back to school. Dalle 21,25 torna lo show condotto da Nicola Savino. Dopo il successo dell'esordio, 5 nuovi Ripetenti sono pronti a sottoporsi alle domande della Commissione che li interrogherà per verificare la loro preparazione su diverse materie.

Obiettivo, anche questa volta, sarà superare l'esame di quinta elementare. I vip in gioco nella puntata di martedì 11 gennaio si presenteranno davanti alla Commissione, composta da autentici maestri delle elementari. Si tratta di Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento. Convocato all'esame anche Nicola Ventola, l'ex calciatore unico della classe ad essere "rimandato" nella prima puntata.

Come sempre, saranno 12 bambini tra i 7 e gli 11 anni a preparare i vip all'esame, con lezioni ad hoc preparate per loro. Solo alla Commissione spetterà però il compito di decidere se gli "esaminandi vip" hanno una preparazione sufficiente per essere promossi o se saranno rimandati alla puntata seguente. Appuntamento su Italia1 con Back to school, dalle 21,25.

