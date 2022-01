Benedetta Craveri, due figlie dal primo matrimonio: la secondogenita è l'ex moglie di Luca Zingaretti

11 gennaio 2022 a

Benedetta Craveri è una scrittrice, saggista e critica letteraria, nota come una delle massime esperte della letteratura e della lingua francese. Martedì 11 gennaio è stata annunciata tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda su Rai1 dalle 14.

Nata a Roma il 23 settembre 1942 (sotto il segno della Bilancia) Benedetta Craveri si è laureata in lettere e ha cominciato a lavorare come insegnante presso l’Università della Tuscia e, a seguire, presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Autrice di saggi e critica letteraria, è considerata appunto una delle massime studiose di lingua e letteratura francesi (argomento trattato nella maggior parte dei suoi scritti). Grazie alla sua enorme preparazione sulla letteratura d’Oltralpe ha partecipato a programmi radio e tv e ha collaborato con alcuni dei quotidiani più famosi. Ha scritto diversi libri, tra cui La civiltà della conversazione, La contessa, Virginia Verasis di Castiglione Amanti e regine, Il potere delle donne, Maria Antonietta e lo scandalo della collana e Gli ultimi libertini.

Per quanto riguarda la vita privata, i suoi genitori sono stati Raimondo Craveri e Elena Croce (figlia del filosofo Benedetto Croce). La saggista e critica letteraria è stata sposata con Masolino D’Amico, padre delle sue due figlie, Isabella e Margherita (anche lei scrittrice ed ex moglie di Luca Zingaretti). In seguito è convolata a seconde nozze con il diplomatico francese, Benoit d’Aboville. I due vivono tra Napoli, Roma e Parigi. Il nonno di Benedetta, Enrico Craveri, è stato presidente della Juventus. La scrittrice è stata annunciata come ospite a Oggi è un altro giorno, nella puntata di martedì 11 gennaio.

