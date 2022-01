Al Bano, nonno tre volte grazie alla figlia Cristel: i nipoti Rio Ines, Kay Tyrone e Cassia Ylenia

11 gennaio 2022 a

Albano Carrisi, in arte Al Bano, è uno dei cantanti italiani più amati dal pubblico, famoso anche all'estero, in particolare nell'Europa dell'Est. Nato in Puglia, a Cellino San Marco, il 20 maggio 1943, ha portato al successo brani che hanno segnato intere generazioni. A soli 12 anni ha composto il suo primo brano inedito, Addio Sicilia. Da lì la grande carriera, con Nel Sole, Felicità, Ci sarà, Nostalgia canaglia e tante altre canzoni, interpretate pure con Romina Power, sua ex moglie.

Per quanto riguarda la vita privata, nel 1970 si è appunto sposato con Romina Power. I due si sono conosciuti sul set del film Il Sole e sono convolati a nozze nonostante le loro famiglie non fossero per niente d’accordo. I figli di Al Bano avuti da Romina sono Ylenia, Yari, Cristél e Romina Jr. La loro primogenita Ylenia fu la protagonista di un terribile avvenimento, uno dei gialli più celebri e che ancora oggi desta curiosità in tutto il mondo. Nel 1994 la ragazza è scomparsa e non è stata più ritrovata. Una tragedia che ha portato la coppia a dividersi nel 1999. Al Bano e Romina sono poi diventati nonni grazie a Cristel: a settembre del 2021 è nato Rio Ines, ma Cristel aveva già avuto altri due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia. Cristel è sposata con l'imprenditore croato Davor Luksic.

Dopo la separazione, Al Bano ha ritrovato l'amore con Loredana Lecciso, dalla quale ha avuto altri due figli, Yasmine e Albano jr. In passato Carrisi ha rilasciato dichiarazioni legate al suo rapporto con le donne: "Anch' io allora sono stato molestato - ha affermato in una vecchia intervista -. Sono stato corteggiato con decisione e ripetutamente. Insomma qualche affronto nei confronti dei maschi ci può essere anche da parte del mondo femminile. Ci sono le donne che ti amano per come canti, quelle che ti amano per come sei e quelle che ti amano per l' uomo che convive con l' artista. Ma non mi sono mai sognato di denunciare nessuno". Al Bano è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda martedì 11 gennaio su Rai1.

