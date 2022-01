Uomini e donne, la scelta finale di Roberta è Samuele: Luca deluso, ma per lui nuova avventura da tronista

11 gennaio 2022 a

a

a

Puntata attesissima quella di martedì 11 gennaio di Uomini e donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle 14,45. Le anticipazioni sulla trasmissione hanno rivelato nelle ultime ore che è arrivato il momento della scelta finale di Roberta Ilaria Giusti, la tronista romana che dovrà prendere la decisione definitiva tra Samuele e Luca, i due corteggiatori in lizza per conquistarla.

Uomini e donne, Roberta annuncia la scelta tra Luca e Samuele: nuovo cavaliere per Gemma

Dopo quattro mesi di permanenza in trasmissione Roberta ha rivelato il nome della sua scelta finale, il corteggiatore con il quale proverà a costruire un futuro. Secondo le anticipazioni che circolano sul web (attenzione spoiler), la decisione della Giusti sarebbe ricaduta su Samuele Carniani. E' dunque lui quello che ha preso il cuore di Roberta.

Grande delusione per l'altro pretendente Luca Salatino, che però ha almeno un motivo di consolazione. Sempre secondo le anticipazioni di Uomini e donne il corteggiatore respinto resterà comunque all'interno della trasmissione.

Uomini e donne, attesa per le scelte di Andrea Nicole e Roberta: Matteo Ranieri attratto da Martina Viali

Dopo il rifiuto di Roberta, Luca ha infatti scoperto di essere stato scelto da Maria De Filippi come nuovo tronista di questa edizione e quindi avrà l'opportunità di proseguire il suo percorso, ma questa volta come protagonista. Per lui la possibilità di smaltire la doccia fredda ed effettuare un nuovo tentativo di trovare l'anima gemella nel popolare show di Canale5. L'appuntamento con Uomini e donne e con la scelta definitiva di Roberta Ilaria Giusti è per martedì 11 gennaio dalle 14,45.

Uomini e donne, per Matteo Ranieri e Martina baci di passione: matrimonio tra Angela Paone e il suo Antonio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.