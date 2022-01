Stasera in tv, 10 gennaio, Quarta Repubblica su Rete4: tra gli ospiti Nino Di Matteo. Le anticipazioni

10 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio 2022, torna l'appuntamento con Quarta Repubblica su Rete4 (dalle ore 21,20). Il programma d’informazione, che si occupa dei principali temi d'attualità, è condotto da Nicola Porro. Nella puntata di stasera si parlerà dell’ultima stretta anti-Covid, del rientro a scuola e dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Spazio poi ai chiarimenti del premier Mario Draghi sull’ultima stretta anti-Covid, allo scontro per il rientro a scuola, fino alla partita per il Quirinale, passando per le testimonianze delle ragazze che hanno subìto violenze a Capodanno nel centro di Milano. Nel corso della puntata, tra i servizi che andranno in onda, un’intervista esclusiva a Nino Di Matteo, ex pm di Palermo, ora componente del Csm.

Tra gli ospiti: il filosofo Massimo Cacciari, il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, la giurista Vitalba Azzollini, Alessandro Sallusti; Augusto Minzolini, Toni Capuozzo, Stefano Cappellini, Tommaso Labate, Piero Sansonetti; Daniele Capezzone, Francesca Fagnani, Valentina Furlanetto, suor Anna Moria Alfieri e Hoara Borselli. Come ogni settimana, non mancheranno gli interventi di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

