Grande Fratello Vip, torna Sonia Bruganelli poi nuovo concorrente nella casa: stasera in tv, 10 gennaio, su Canale5

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio 2022, torna l'appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality in onda su Canale5 e condotto da Alfonso Signorini (dalle ore 21,40). La puntata vedrà il ritorno in trasmissione di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, dopo un periodo di assenza legato alle vacanze e che si è prorogato per due puntate, tornerà di nuovo ad occupare la sua poltrona di opinionista (occupata da Laura Freddi temporaneamente) al fianco di Adriana Volpe.

Signorini poi leggerà il verdetto degli spettatori da casa, che dovranno decidere le sorti dei concorrenti che sono al televoto e quindi a rischio eliminazione. Trattasi di Soleil Sorge, Carmen Russo e Nathaly Caldonazzo: sono loro le tre concorrenti che questa settimana rischiano di essere fatte fuori dalla casa più spiata d'Italia, rinunciando così alla possibilità di vincere il montepremi finale. Il televoto di lunedì sera è particolarmente atteso dagli spettatori del reality show Mediaset, data anche la presenza di Soleil Sorge che ad oggi continua ad essere una delle più amate di questa edizione dal punto di vista social. Dopo il salvataggio che ha fatto discutere, quando Alessandro ha deciso di rendere immune il suo avversario in amore Gianmaria, le coppie nella casa sembrano ormai fisse. Da una parte l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e la bella e giovane Sophie, dall’altra il playboy napoletano e l’ex valletta dell’Eredità Federica Calemme. Proprio tra questi due è scoppiato il primo bacio: sarà la volta buona?

La novità riguarda l'ingresso nella casa di Delia Duran, la moglie di Alex Belli (squalificato dal gioco): la bella venezuelana, come da prassi, è in quarantena, ma come reagiranno i vipponi? E Soleil? Diventeranno amiche o la guerra continuerà ad essere aperta?

