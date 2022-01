Stasera lunedì 10 gennaio in tv Freedom oltre il confine. Le anticipazioni

10 gennaio 2022 a

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio, su Italia 1 dalle 21.20 appuntamento con Freedom oltre il confine, il programma di divulgazione condotto da Roberto Giacobbo. E' la terza puntata della nuova serie che ne conterrà tredici. Ma cosa racconterà questa sera Giacobbo? Si comincia dalla Sindrome della Capanna, ovvero le conseguenze psicologiche per la pandemia da Covid che tutto il mondo sta affrontando. Si va dall'ansia alla paura, dal disagio al panico. Non solo durante l'isolamento, ma anche quando riprende la vita di tutti i giorni. E dopo l'approfondimento sul Covid 19, Giacobbo si sposta in Sicilia per raccontare uno dei luoghi di culto mariani più spettacolari d'Italia, il Santuario di Tindari.

La chiesa domina il tratto di costa dove si trovano i Laghetti di Marinello. In questi luoghi riecheggiano ancora adesso storie, leggende e miracoli legati a una statua che sembra custodire molti segreti: la Madonna Nera di Tindari. C'è il sospetto storico che la loro diffusione in Europa sia stata opera dei Templari e l'ultimo restauro della statua ha regalato particolari sorprendenti. Ancora verso il sud e tappa a La Valletta, isola di Malta, nei sotterranei che costituiscono una vera e propria città sotto la città. Nel Lazio, invece, si va alla scoperta dell'unica imbarcazione cinese fuori della Cina. E' la replica della Nave del Sollievo e della Purezza, realizzata in scala 1 a 3. Lunga 36 metri, in marmo, quella vera è esposta nel Giardino Imperiale del Palazzo d'Estate, vicino Pechino.

La vita nell’Antica Roma non è così dissimile da quella attuale e il reportage realizzato dalla squadra di Freedom, mostra come molte cose della vita di oggi abbiano origine lontane e inaspettate. La puntata si chiude con la rubrica un Museo in 10 minuti che ancora una volta fa tappa nella Repubblica di San Marino per dare spazio alle stranezze che sono conservate nel Museo delle Curiosità. Da mezzi di trasporto e giochi molto inusuali, fino al guanto da difesa per signora del 1800: erano incorporati anche gli artigli.

