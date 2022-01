Flora Canto, l'amore per Enrico Brignano e l'asportazione di alcuni organi

10 gennaio 2022 a

Flora Canto ospite di Oggi è un altro giorno - la trasmissione del pomeriggio di Rai1 condotta da Serena Bortone - nella puntata di lunedì 10 gennaio 2022. Attrice e conduttrice - nota anche per essere la moglie di Enrico Brignano - racconterà la sua vita professionale e privata.

Dopo aver avuto una storia con Filippo Bisciglia - ora conduttore televisivo dopo la partecipazione al Grande Fratello nel 2006 - oggi la presentatrice è felicemente fidanzata con il comico e attore Enrico Brignano, che prima di lei aveva avuto una relazione con la ballerina Bianca Pezzaglia. Brignano e Canto stanno insieme dal 2014, nel 2017 la coppia ha avuto la prima figlia, Martina, mentre solo alcuni mesi fa è nato Niccolò, il loro secondogenito. Le foto con i genitori che tenevano in braccio il piccolo hanno fatto il giro di tutti i giornali di cronaca rosa e hanno commosso tutti. Da poco c'è stata la proposta di matrimonio da parte dell'attore dal palco del proprio show, Un’ora sola vi vorrei, ha tirato fuori una scatoletta quadrata, inequivocabile. Poi, mentre la musica ne sovrastava le parole, ha fatto la domanda che aveva detto di non voler mai fare. "Vuoi sposarmi?". La risposta di Flora Canto è passata per un cenno della testa: un sì fra le lacrime, commosso.

Per la showgirl non sono sempre tutto rose e fiori. Ha raccontato, infatti, che diverso tempo fa è stata male e ha dovuto essere operata. L’operazione ha avuto successo, ma si è conclusa con l’asportazione di alcuni organi. “Ho tolto la colecisti, l’appendice e un’ernia. Il fegato me l’hanno lasciato… Ora sono qui, sto bene, il peggio è passato, sono in fase di guarigione in maniera rapida anche perché devo essere pronta per le dirette tv“ ha raccontato in una recente intervista. Da allora sono passati diversi mesi e ora per fortuna sta bene.

