Non mi lasciare, la nuova serie di Rai 1. Stasera lunedì 10 gennaio la prima puntata. La trama

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio, su Rai 1 nuova fiction della televisione di Stato. Inizio alle ore 21.25 per Non mi lasciare. Elena Zonin, interpretata da Vittoria Puccini, è un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico - sul dark web - di minori. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo senza vita di Gilberto, un adolescente apparentemente sucida, il vice questore Zonin lo collega immediatamente al "suo" caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata vent'anni prima.

E' qui che ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (che è interpretato da Alessandro Roia) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un caso complesso e articolato, e i tre dovranno fare i conti, oltre che con il loro passato, con nemici potenti e insospettabili, in una missione che metterà a repentaglio la loro stessa vita. E' questa, ovviamente in estrema sintesi, la trama di Non mi lasciare, la nuova serie di Rai Fiction. La regia è curata da Ciro Visco. La programmazione è stata organizzata su quattro prime serate della maggiore rete Rai. Complessivamente è una storia tesa e realistica, con al centro un tema tanto delicato quanto sempre più attuale come quello dei reati informatici e dei crimini contro l'infanzia.

Tra le profondità buie del dark web, spiega la produzione, e la superficie dell’acqua della laguna, la serie scava negli abissi dell’animo umano unendo al mistero e all’azione l’indagine psicologica. Al centro della fiction le emozioni, perché per combattere il più odioso dei crimini, la pedofilia, occorrono amore, cura e fiducia. Elena dietro l'ossessione per il suo lavoro, nasconde un passato molto doloroso, che sarà svelato puntata dopo puntata.

